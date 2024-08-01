Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении в 2023 году

Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении весной 2023 года. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по столице.

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По данным ведомства, преступление произошло в прошлом году на улице Красного Маяка. Женщина сообщала, что неизвестный избил ее соседа. Позже сотрудники МВД установили, что злоумышленник, сбив с ног 57-летнего мужчину, избил его до потери сознания. После этого нападавший забрал у потерпевшего рюкзак и сбежал. Сумма ущерба составила 7 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Задержать злоумышленника по горячим следам не удалось. Однако в результате работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

Им оказался 36-летний приезжий. На момент задержания деньги он успел потратить. Его заключили под стражу.

17 июля полицейские задержали мужчину, ограбившего знакомую в парке в районе Свиблово.