Жителю Алтайского края вынесли приговор за покушение на госизмену и теракт

Жителю Алтайского края Дмитрию Селезневу вынесли приговор за покушение на государственную измену и на совершение террористического акта. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

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По данным суда, мужчина выступает против специальной военной операции на Украине. В социальной сети «Одноклассники» он связался с гражданами Украины, которые завербовали его для диверсионно-террористических актов на территории России. Сам Селезнев в разговоре с украинскими кураторами обозначал свое негативное отношение к действующему политическому курсу России.

Выяснилось, что Селезнев по указанию украинских представителей проник в полевую кухню и добавил в воду в одном из отсеков кухни средство против насекомых, в составе которого были токсичные опасные химические вещества. При попадании в желудочно-кишечный тракт они могут вызвать острое отравление с возможным летальным исходом, отметили в суде.

Селезнев снимал процесс отравления воды, после чего направил видеозапись в мессенджере Telegram кураторам с Украины. Однако свой преступный умысел он не довел до конца — воду с опасными веществами не использовали для питья и приготовления пищи личному составу ВС РФ.

В итоге суд назначил Селезневу наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима.