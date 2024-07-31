В Балашихе мужчина с автоматом целился из окна в детей

Мужчина, проживающий в Балашихе, угрожал детям автоматом из окна своей квартиры. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь.

Как стало известно «Вечерней Москве», инцидент произошел накануне вечером, 30 июля. Мужчина, проживающий в доме на проспекте Героев, угрожал детям оружием из окна своей квартиры.

По неподтвержденным данным, за две недели до инцидента мужчина запил. При задержании злоумышленник задыхался. Позже стало известно, что у него астма.

В ходе проверки выяснилось, что оружие было пневматическое и сломанное, а у злоумышленника не было к нему патронов. Задерживать дебошира не стали.

28 июля полицейские при поддержке бойцов СОБРа Росгвардии задержали двоих мужчин, угрожавших сотрудникам правоохранительных органов автоматом в столичном районе Солнцево. Позже выяснилось, что оружие было ненастоящим.