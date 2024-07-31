В Москве инспектор элитного батальона ГИБДД торговал должностями

В Москве инспектор элитного батальона по обеспечению беспрепятственного и безопасного проезда автомобилей центра специального назначения ГИБДД торговал должностями. Об этом сообщает «МК».

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По информации издания, инспектор обещал своему коллеге, который работал в ГИБДД УВД по Троицкому и Новомосковскому округам Москвы, договориться с его начальством и обеспечить ему переход в элитный батальон. За эту услугу злоумышленник попросил 400 тысяч рублей. Мужчина передал ему деньги, но попасть на желаемую должность не смог. Тогда обманутый коллега потребовал у инспектора деньги обратно, однако тот стал избегать его. Тогда потерпевший обратился в УСБ.

Злоумышленник задержан, по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

Ранее в июле в Москве мужчина собрал штрафов на 150 тысяч рублей, управляя автомобилем Lexus, который был оформлен на его 85-летнюю бабушку. Чаще всего водитель парковался под запрещающими остановку знаками и превышал скорость.