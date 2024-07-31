Украинскую телеведущую Мосейчук заочно осудили за призывы калечить пленных

В Москве заочно осудили на пять лет лишения свободы украинскую телеведущую Наталью Мосейчук, призывавшую калечить российских военнопленных. Об этом 31 июля сообщает ТАСС.

Приговор женщине вынес Басманный районный суд столицы. Ее признали виновной по части 2 статьи 282 УК РФ о возбуждении ненависти либо вражды с угрозой применения насилия. После задержания или экстрадиции фигурантке предстоит отбывать срок в колонии общего режима.

Аналогичное наказание назначили украинской актрисе Адрианне Курилец. Летом минувшего года ее объявили в розыск. В апреле 2022-го Курилец на видеороликах призывала убивать российских бойцов.

Как писала «Парламентская газета», в понедельник суд в столице заочно осудил на 5,5 года активиста Геннадия Друзенко из Украины. С весны прошлого года он находится в международном розыске. Командуя мобильным госпиталем, Друзенко в эфире телевидения призывал калечить пленных из РФ.