Умерший в СИЗО бизнесмен оказался фигурантом дела Булгакова

Умерший в СИЗО бизнесмен Игорь Котельников фактически являлся фигурантом дела бывшего замглавы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова о поставках в армию некачественных продуктов по завышенным ценам. Об этом со ссылкой на материалы следствия пишет ТАСС.

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Котельников был арестован судом по делу о хищениях в Минобороны в начале июня, а 13 июля он скончался в СИЗО из-за проблем с сердцем. При этом следствие считает, что он был лично знаком с руководителями ООО «КонсервПакЛам», ООО «ГПК-Продтара» и ООО «Бруно», которые фигурируют в деле Булгакова о поставках сухпайков по завышенным ценам.

Согласно материалам следствия, Котельников обвинялся по статье о присвоении или растрате группой лиц в особо крупном размере. В обосновании ходатайства об аресте бизнесмена было указано, что тот намерен затруднить ход расследования, так как «имеет тесные взаимоотношения с лицами, участвующими в совершении преступления».

В частности, учредителем и владельцем доли в 50% уставного капитала в компании по производству мясных консервов «КонсервПакЛам» является Александр Михайленко. А Михаил Александрович Михайленко фигурирует как учредитель другой компании, связанной с «Грязинским пищевым комбинатом», «ГПК – Продтара», которая производила бумажную и картонную тару. Еще одна компания, проходящая по уголовному делу Булгакова, ООО «Бруно», также связана с фамилией Михайленко, пишет РИА Новости.

Ранее ФСБ сообщила об аресте бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова в рамках «уголовного дела коррупционной направленности». Булгаков подозревается в лоббировании интересов АО «Грязинский пищевой комбинат», а также участии в схеме поставок в войска некачественного питания по завышенной стоимости.