Москвичка утонула во время сплава на сапе в Пущино

Школьница 14-ти лет прыгнула с сапа в реку Оку и утонула неподалеку от городского пляжа в Пущино. Об этом в среду, 31 июля, сообщил Shot.

По данным источника, трагедия произошла в подмосковном парк-отеле «Царьград». В момент рокового прыжка с девушкой рядом плыла ее мать и еще группа туристов, которые отправились на сплав. Поездку организовывал местный предприниматель.

Сообщается, что программа проходила на месте, где запрещено купание. Обнаружить девочку смогли спустя три дня. Ее тело было найдено в 16 километрах от места трагедии возле деревни Толша в Тульской области. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следует из сообщения в Telegram-канале.

Шестеро детей погибли во время купания в подмосковных водоемах в начале июля. Главное следственное управление призывает взрослых провести с детьми беседы, не допускать самовольного нахождения несовершеннолетних у водоемов.