Избитых полицейскими в Турции россиянок отказались выпускать на родину

Российских туристок, избитых полицейскими в аэропорту турецкой Антальи, два месяца отказываются выпускать на родину. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, россиянки находятся в отчаянии, они жалуются, что деньги на аренду жилья почти закончились. У одной из них не стало свекрови, но полететь на похороны она не может из-за подписки о невыезде.

«Женщине до сих пор не назвали хотя бы примерную дату, когда ее дело о "сопротивлении полицейским" будет рассматривать суд: говорят, что у судей летние каникулы», — говорится в сообщении.



У второй туристки суд уже прошел, с нее уже сняты обвинения. Однако, по словам соотечественницы, до сих пор неизвестно, когда ей откроют выезд из популярной курортной республики.