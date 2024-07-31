Мужчина попытался наехать на полицейских во время ночной укладки асфальта

Рабочего задержали после шумных строительных работ в Петербурге. Об этом сообщает сообщество «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».

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Инцидент произошел на улице Яхтенной. Несмотря на позднее время, сотрудники профильных служб продолжали класть асфальт. Недовольные местные жители вызвали полицию.

Сотрудники МВД оперативно прибыли на вызов и попросили мужчину прекратить работы. Россиянин проигнорировал эти слова и стал нецензурно выражаться в отношении правоохранителей.

«Более того, мужчина вспылил и направил транспортное средство прямо на полицейских. Пришлось применять табельное оружие», — сообщается в публикации.



После этого водитель остановился. Работники ведомства задержали россиянина.

Как сообщает «Фонтанка», мини-погрузчик встал только после второго выстрела. В отношении вологжанина составил протокол о неповиновении законному распоряжению полицейского. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.