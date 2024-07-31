Парапланерист приземлился на девушку во время жесткой посадки на горе Торатау
В Башкирии произошел инцидент, когда парапланерист совершил жесткую посадку на горе Торатау, приземлившись прямо на девушку.
— Я выбирал площадку для приземления, чтобы было поменьше людей. Но случайно попал в зону турбулентности и летательный аппарат начал терять подъемную силу и просто падать. Мне буквально метра не хватило, чтобы перескочить девушку, — рассказал парапланерист.
Он уточнил, что девушку госпитализировали в шоковом состоянии, у нее не было обнаружено переломов, только ушиб.
— Я сегодня звонил девушке. Она сказала, что никаких переломов нет, только ушиб. Я готов возместить моральный ущерб. Уже переслал ей некоторую сумму на лекарства, — добавил молодой человек в интервью 360.ru.
Он добавил, что инцидент произошел из-за непредвиденных обстоятельств.
Ранее пресс-служба Министерства транспорта РФ сообщила, что с 1 сентября 2024 года обязали ставить на учет парапланы и дельтапланы.