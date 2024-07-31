На севере Петербурга молодые люди подожгли вышку сотовой связи

Молодых людей из Петербурга подозревают в поджоге вышек сотового оператора. Об этом сообщает 47news.ru.

Правоохранители начали поиски молодых людей после того, как в середине июня на одной из вышек, расположенной на пересечении Суздальского шоссе и Орлово-Денисовского проспекта, сгорело оборудование.

Специалисты оператора выехали на место и выяснили, что неизвестные вскрыли дверь, оборудование загорелось из-за внешнего воздействия.

Правоохранителям удалось найти предполагаемых злоумышленников. Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении и уничтожении имущества путем поджога.

«Подозреваемые процессуально задержаны и ближайшие двое суток проведут в камере», — сообщается в публикации.



Известно, что один из подростков проживает в Петербурге, другой — в Левашово.

Еще один подобный инцидент произошел в Ленобласти, в поселке городского типа Янино-1. Злоумышленники открыли термошкаф и развели внутри огонь с помощью горюче-смазочной жидкости.