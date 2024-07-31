Туристки, избитые в аэропорту Турции, не могут вернуться в Россию

Российских туристок, которых избили турецкие полицейские в аэропорту Антальи, второй месяц не выпускают из страны. Как сообщает Telegram-канал Shot, деньги на аренду жилья у женщин почти закончились.

© РИА Новости

Напомним, что москвички Светлана и Юлия прибыли в Турцию еще 6 июня. Перед вылетом они выпили джина для храбрости. В аэропорту Антальи одну из них не пропустили в страну, а у второй отобрали телефон. Женщины устроили скандал, за что их жестко задержали. Туристки утверждают, что во время потасовки одной из них вырвали ногти, а в отделении их избили.

В турецкой прокуратуре заявили, что россиянки сами спровоцировали стычку в аэропорту, а травмы получили в результате сопротивления правоохранителям. За это им грозит до трех лет лишения свободы. Женщин оставили под подпиской о невыезде.

У Светланы за это время умерла свекровь, однако полететь на похороны она не может из-за ограничительных мер. Ей до сих пор не назвали дату, когда ее дело будет рассматривать суд: чиновники заявляют, что сейчас у судей летние каникулы. У Юлии суд уже прошел и обвинения с нее сняли, однако выезд ей так и не открыли.

Россиянки признались, что в Анталье им постоянно приходится переезжать с места на место. Снять комнату на месяц они не могут, а в хостелах мест почти нет из-за наплыва туристов. Кроме того, на оплату коек у них не осталось средств.