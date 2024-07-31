В Приморье рассказали о масштабе подтопления

Число подтопленных приусадебных участков в Приморском крае выросло вдвое за сутки. О масштабах паводка рассказали в пресс-службе министерства по делам ГО и ЧС российского региона, передает ТАСС.

Утром 31 июля специалисты зафиксировали 95 подтоплений, днем ранее их было 45.

«Всего подтоплено 95 приусадебных участков: в Партизанском муниципальном округе — 23, в Чугуевском — 72. Также на дорогах увеличилось число переливов. Сейчас их 35: 18 в Чугуевском округе, по шесть — в Анучинском и Красноармейском. Также по два перелива фиксируются в Партизанском и Яковлевском муниципалитетах, один — в Шкотовском», — уточнили в ведомстве.



В министерстве отметили, что сейчас от транспортного сообщения отрезаны пять населенных пунктов — Романовский ключ, Слинкино и Партизан в Партизанском округе, село Полыниха в Чугуевском, а также село Краснояровка и дачный поселок Орлиное в Яковлевском муниципальном округе. Однако они обеспечены медикаментами, продуктами и предметами первой необходимости.

Ранее в нескольких населенных пунктах России отключилось электричество из-за наводнения. Река Самур и ее притоки в Дагестане вышли из берегов из-за сильных дождей. В результате повредились несколько опор линии электропередачи.