Во Владивостоке мужчина похитил чужого ребенка

Полиция Владивостока ищет мужчину, который похитил ребенка, когда тот катался на самокате. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Ладыгина. На кадрах с места инцидента заметно, как к нескольким детям, катающимся на самокатах, подъезжает автомобиль. Из него сразу же выходит мужчина, который быстро заталкивает ребенка в машину и уезжает.

© Телеграм-канал «DPS VL»

О произошедшем в полиции узнали после того, как в местном сообществе появилась видеозапись.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — поделились в ведомстве.



Там также добавили, что в МВД каких-либо сообщений о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего не поступало.

Как сообщает «Восток-медиа» со ссылкой на очевидца произошедшего, причина похищения заключается в том, что мальчик якобы обижал дочь водителя. Информация о подробностях отсутствует.