Премиальный автомобиль нашли у одного из фигурантов дела генерала Булгакова

Один из фигурантов дела генерала армии Дмитрия Булгакова Александр Михайленко стал обладателем премиального автомобиля Aston Martin DB9 Coupe при разводе с женой, передает ТАСС со ссылкой на решение суда. Также совладелец Грязинского пищевого комбината получил доли в 50% уставного капитала в компании «Консервпаклам».

Признать право собственности за Михайленко на долю в уставном капитале ООО «Консервпаклам» в размере 50% номинальной стоимостью 3 000 000 рублей. Признать право собственности за Михайленко на транспортное средство марки Aston Martin DB9 Coupe 2008 года выпуска, — указывается в решении суда.



Раскрыта сумма ущерба по уголовному делу экс-замминистра обороны Булгакова

О задержании бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова стало известно 26 июля. Его поместили в СИЗО-2. Его подозревают в создании системы поставок в вооруженные силы страны некачественных продуктов по завышенной стоимости. Известно, что Булгаков занимал пост замглавы МО в период с 2008 по 2022 годы. Он курировал вопросы материально-технического обеспечения армии.

Трех фигурантов дела генерала Булгакова арестовали еще в апреле. Среди них Эльвира Смирнова, Валерий Ковалевич и Александр Михайленко. Решение об аресте вынес Басманный районный суд Москвы. Они проходят в качестве обвиняемых.