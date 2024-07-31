Суд арестовал зампреда правительства Хабаровского края

Зампред правительства Хабаровского края Никонов арестован на два месяца
Центральный районный суд города Хабаровска арестовал заместителя правительства Хабаровского края Евгения Никонова на два месяца. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Никонова взяли под стражу в зале суда. Он арестован до 29 сентября 2024 года.
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30 июля газета Aif.ru со ссылкой на источники писала, что Никонов задержан сотрудниками ФСБ и МВД в здании правительства региона по подозрению в получении взяток в особо крупном размере.
Предварительно, чиновник получал незаконные деньги при махинациях с контрактами. Отмечается, что вместе с Никоновым действовали несколько подчиненных и аффилированных лиц. Они организовывали системные хищения средств при закупках в медицинской сфере и строительстве.
До этого управляющий партнер Адвокатского бюро Омской области, адвокат Вячеслав Перистый рассказал, что об актуальности проблемы коррупции в России свидетельствует растущая с каждым годом статистика осужденных за взяточничество. Для начала необходимо знать, что понимается под дачей взятки и при каких условиях деяние будет носить криминальный характер.
Ранее в России захотели отбирать имущество у жен и детей коррупционеров.