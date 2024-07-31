Фигурант дела Булгакова пытается взыскать долг почти в 239 млн рублей

Совладелец Грязинского пищевого комбината, фигурант уголовного дела бывшего замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова Александр Михайленко пытается отсудить долг почти в 239 млн рублей у строительной фирмы. Данные о деле содержатся в базе арбитражного судопроизводства.

© РИА Новости / Максим Богодвид

Михайленко обратился в арбитраж в начале 2024 года, еще до своего задержания и ареста, с иском о взыскании почти 239 млн рублей, которые он одалживал строительной фирме в период с 2018 по 2022 год. В качестве доказательств истец представил суду 16 договоров займа. Дело в настоящее время находится на рассмотрении.

Что известно об аресте экс-замминистра обороны Булгакова

Согласно документам Басманного суда, Михайленко живет в СНТ "Урожай" в деревне Воронки на Новорижском шоссе в 8 км от МКАД. Кадастровая стоимость его участка составляет 33 млн рублей, но рыночная стоимость начинается от 60 млн рублей. На участке расположены два дома. Рядом находятся ТЦ, аутлет, рестораны и частная клиника.

Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова, которые входят в совет директоров Грязинского пищевого комбината, проходят по делу Булгакова. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Как рассказали в правоохранительных органах, Булгаков лоббировал интересы комбината, в результате была создана система поставки в войска некачественных сухих пайков по завышенной стоимости. Собеседник агентства пояснил, что говядина в них заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков занижалась. При этом военнослужащие не получали качественные продукты питания даже в условиях проведения специальной военной операции.