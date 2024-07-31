Пентагон отказался платить зарплату осужденному в России за кражу бойцу

Пентагон отказался платить зарплату осужденному в России на четыре года лишения свободы за кражу и избиение бойцу Гордону Блэку. Об этом сообщает Reuters.

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Это решение объясняется тем, что Блэк нарушил устав ВС США, направившись в РФ через Китай без разрешения командования. Отмечается, что внебрачная связь Блэка с россиянкой Александрой Ващук также является нарушением устава.

Суд рассмотрит жалобу на приговор американскому военному Блэку

До этого защита осужденного во Владивостоке американца Блэка подала жалобу на приговор.

Старший сержант Гордон Блэк служил в Южной Корее и в апреле 2024 года возвращался домой в форт Кавазос в Техасе, но по пути заехал во Владивосток к своей девушке Александре Ващук. По данным телеканала NBC News, военный приехал в Россию без разрешения начальства. Согласно материалам обвинения, Блэк украл у девушки 10 тыс. руб. При этом защита Блэка отмечает, что у него не было необходимости совершать кражу, поскольку его зарплата составляла $7 тыс. (порядка 600 тыс. рублей).

Ранее стало известно, что суд во Владивостоке рассмотрит жалобу на приговор американскому военному Блэку.