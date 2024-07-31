В Приморье полиция со стрельбой остановила машину с подростком за рулем

В Приморском крае полиция со стрельбой остановила автомобиль Toyota Camry, которым управлял 17-летний подросток. Об этом сообщает УМВД России по региону.

© lenta.ru

Инцидент произошел ночью в Дальнегорске. Сотрудники ДПС обратили внимание на виляющую машину, после чего подали водителю сигнал об остановке, на который тот не отреагировал.

Полицейские задержали планировавшего устроить стрельбу в колледже подростка из Твери

«Так как лихач своими действиями создавал аварийные ситуации и не реагировал на требования остановиться, сотрудники ДПС после предупредительного выстрела в воздух из табельного оружия открыли огонь по колесам его машины», — указано в сообщении ведомства.



Позже выяснилось, что несовершеннолетний управлял автомобилем по просьбе собственника машины. В салоне также находились мать подростка, ее сожитель, который являлся владельцем авто и находился в нетрезвом состоянии, их знакомая и ее шестилетняя дочь.

Ранее Кировский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Андрея Курникова. Будучи пьяным, он хотел избежать задержания за совершение административного правонарушения и напал на сотрудника ДПС с топором.