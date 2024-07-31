В Британии протестующие из-за убийства детей схлестнулись с полицейскими

В Великобритании сторонники крайне правой организации «Английская лига защиты» (English Defence League) схлестнулись с полицейскими на акции протеста из-за убийства троих детей на уроке танцев. Об этом сообщает Sky News.

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Многие из участников беспорядков скрывали свои лица за масками. После вспышки насилия несколько полицейских получили ранения. Протестующие использовали для нападения на полицейских булыжники, петарды и бутылки. В ходе потасовки ультраправые сожгли автомобиль, также был разграблен магазин.

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Акция, в которой приняли участие несколько сотен человек, началась напротив мечети в Саутпорте в пять минутах езды на автомобиле от места нападения на детей. Такое место, предположительно, было выбрано из-за того, что напавшего на детей мужчину посчитали иммигрантом. Известно, что ему 17 лет и он родился в Уэльсе. В сети появились неподтвержденные данные о том, что он является мусульманином.

Поножовщина в Саутпорте произошла 29 июля. Вооруженный ножом подросток напал на группу людей, ранив нескольких человек. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника. Всего в результате атаки пострадали девять детей, троих из которых спасти не удалось.

Ранее британскую демократию назвали целью экстремистов.