Петербуржец пытался застрелить 10-летнюю девочку на детской площадке

В Санкт-Петербурге полиция задержала 47-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство девятилетней девочки, передает пресс-служба УМВД по Северной столице. Мужчина выстрелил в ребенка из пневматического пистолета, когда та находилась на детской площадке в Колпино.

Вечером 25 июля в полицию Колпинского района поступило заявление от местной жительницы, о том, что в этот день около 16:00, на детской площадке у дома 89 корпус 4 по улице Веры Слуцкой в Колпино, неизвестный из пневматического пистолета выстрелил в сторону ее 10-летней дочери, — сообщили в полиции.



78.ru уточняет, что изначально дело было возбуждено по статье УК РФ «Хулиганство», однако спустя три дня его переквалифицировали на более тяжкую статью — «Покушение на убийство несовершеннолетнего». Медики диагностировали у девочки ушибленную рану грудной клетки. После оказания помощи медики отпустили девочку с мамой домой.

Ранее петербургские правоохранители задержали хулигана, который ударил 18-летнюю девушку и выстрелил в 42-летнего мужчину из пневматического пистолета. Против него завели уголовное дело по статье за хулиганство. Полиция установила, что стрелявшим оказался 30-летний местный житель, у которого произошел конфликт с компанией.