В Москве две сестры пострадали от альфонса, который избивал их и требовал деньги

В Москве мужчина избил двух сестер и потребовал у них деньги. Об этом сообщает «Сапа».

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Прошлым летом 21-летняя Наталья К. познакомилась с 24-летним Анатолием в приложении для знакомств. Молодой человек быстро предложил ей вступить в отношения и вскоре стал просить у девушки деньги. А когда она ему впервые отказала, избил ее и потребовал оформить на свое имя кредиты. Москвичка прервала общение с Анатолием, но вскоре тот втерся в доверие к ее младшей сестре.

20-летняя Серафима тоже взяла на себя кредитные обязательства ради нового знакомого и пострадала от его рук. Она не сразу рассказала о произошедшем Наталье, но после этого девушки решили обратиться в полицию и обвинили Анатолия в сексуальном насилии.

Сначала правоохранители не нашли оснований для возбуждения уловного дела, но изучив банковские выписки о взятых кредитах, поверили пострадавшим и задержали подозреваемого. Затем выяснилось, что сестры оказались не единственными потерпевшими от профессионального альфонса.