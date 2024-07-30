Против отца ликвидированных в Дагестане боевиков, экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова возбуждено новое уголовное дело, об этом Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по региону.

Дело возбуждено в отношении Омарова и его сына, их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве в особо крупном размере и подделке официального документа.

По версии следствия, в 2018 году экс-глава Сергокалинского района подписал рекомендательное письмо в Минсельхоз для участия его сына в конкурсе по поддержке начинающих фермеров, хотя заведомо знал, что тот не намерен заниматься животноводством.

«Тем самым, глава района способствовал сыну в незаконном получении гранта в размере 2 970 000 рублей», — добавили в Следственном комитете.



Там уточнили, что подозреваемый в преступлении сын Омарова подделал данные о приобретении крупного рогатого скота и присвоил 470 тысяч рублей, израсходовав их не по целевому назначению. В ходе расследования ведомство намерено принять меры, направленные на возмещение ущерба бюджету республики со стороны фигуранта.

В Дагестане задержан бывший глава района Магомед Омаров

Ранее, 9 июля, суд арестовал экс-главу Сергокалинского района Дагестана на два месяца. Чиновника, чьи сыновья оказались участниками террористических атак в Дербенте и Махачкале, обвинили в мошенничестве и отмывании денежных средств. Омаров также обвиняется в фиктивном трудоустройстве двух односельчан.