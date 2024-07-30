Мосгорсуд признал законным заочный арест телеведущей Курбангалеевой*

Московский городской суд отклонил жалобу защиты на заочный арест обвиняемой в оправдании терроризма и фейках о ВС РФ бывшей телеведущей «России-1» Фариды Курбангалеевой*, пишет ТАСС.

© Парламентская газета

«Апелляционной инстанцией отклонена жалоба защиты, постановление суда первой инстанции признано законным и обоснованным», — сказала собеседница агентства.



Как писала «Парламентская газета», 26 июня суд заочно арестовал Курбангалееву на два месяца по делу об оправдании терроризма в интернете и распространении фейков об армии. Уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Через два дня Минюст признал Курбангалееву иноагентом.

* признана иноагентом.