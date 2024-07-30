В Симферополе загорелся крупный торговый центр

В Симферополе горит торговый центр "Лоцман". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Крыму и Севастополю.

По данным спасателей, сигнал о возгорании поступил на пульт оперативного дежурного в 20:25. На место немедленно выехали пожарные расчеты. Сейчас площадь возгорания уточняется.

По сообщениям очевидцев, возгорание началось в детской комнате. Над зданием ТЦ на улице Севастопольской поднимается черный дым.

Отметим, что это уже второй случай возгорания в этом торговом центре за последний месяц. Около двух недель назад пожарные тушили в ТЦ "Лоцман" картонную упаковку, складированную на хозяйственной территории. Тогда огонь удалось быстро потушить, никто из людей не пострадал, зданию также не был причинен урон.