Инспектор ПДН в Красноярске несколько часов унижала 12-летнего избитого школьника

В Красноярске инспектор ПДН несколько часов унижала 12-летнего ребенка. Она называла его "чмом" и угрожала привлечь к ответственности за лжесвидетельство.

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В Красноярске избитого 12-летнего мальчика восемь часов унижала инспектор по делам несовершеннолетних. По словам родителей пострадавшего, зимой ребенок начал общаться с компанией ребят постарше. Сначала все было хорошо, однако весной на постельном белье подростка заметили кровь, а позже на теле мальчика родители увидели синяки и ссадины.

Сначала ребенок говорил, что падает, но позже признался, что взрослые ребята его избивают. В июле после прогулки он пришел сильно избитый, врачи зафиксировали сотрясение мозга и гематомы. Его мама написала заявление в ПДН.

В отделении избитого мальчика вместе с отцом продержали восемь часов. Сначала опрос был в присуствии отца, однако в какой-то момент мужчина уехал, чтобы отвезти второго ребенка домой. После этого инспектор ПДН начала унижать подростка, заставляя напуганного ребенка взять вину на себя. Когда отец вернулся и отказался подписывать объяснительную, инспектор заявила, что привлечет их к ответственности за лжесвидетельство. При этом на диктофон был записан разговор, в ходе которого женщина говорила, что мальчик "растет чмом", а также, что она не считает его за человека и не уважает.

– – Ну и что, что бьют? Ну что ты головой мотаешь? Ты хочешь остаток лета провести у меня за решеткой? Оскорбить я тебя могу, правда, потому что за человека я тебя не считаю, уважать я тебя не уважаю. Растешь ты чмом, понял? А унитаз-то тебя ждет, – приводит КП слова женщины.



Родители написали заявление на сотрудницу. В деле разбирается краевая прокуратура.