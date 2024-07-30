ГУР Украины обещало подданство Британии подрывнику из Рязани

Главное управление разведки Минобороны Украины обещало подданство Великобритании гражданину России и Италии Руслану Сидики, обвиняемому в подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, мужчина рассчитывал, получив подданство Британии, скрыться в Европе.

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"ГУР Украины пообещало Сидики за совершение террористических актов на территории РФ подданство Великобритании, с помощью которого обвиняемый планировал скрыться на территории одной из европейских стран", - сказал собеседник агентства.



Как следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС, украинские спецслужбы после того, как Сидики устроил подрыв железнодорожного полотна, якобы перевели $15 тыс. на счет диверсанта в один из английских банков.

"В ходе обеспечительных мер выяснилось, что у "несостоявшегося англичанина" никаких счетов за границей обнаружено не было. А вот его имущество и счета в России арестованы", - добавили в правоохранительных органах.



Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов.

В ходе следственных действий Сидики признал вину в подрыве поезда и раскаялся в содеянном. За совершенный им подрыв украинские спецслужбы, с которыми он ранее связался по своей инициативе в одном из запрещенных в России мессенджеров, а затем был завербован, пообещали выплатить ему $15 тыс. Обещанных денег он не получил.

Задержание диверсанта

По данным СК, 11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства между станциями Рыбное и Блокпост в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.

Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, Сидики был задержан российскими силовиками в своей квартире в Рязани, "где ждал от СБУ схему радиодетонатора, который самоуничтожается на расстоянии 1 километра от приведшего в действие механизм самодельного взрывного устройства". Ему с третьего раза удалось совершить подрыв грузового состава с удобрениями, пропустив два поезда с личным составом российских военнослужащих, техникой и вооружением. В ходе допроса он дал признательные показания и сообщил, что в феврале 2023 года был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб, а в марте 2023 года вернулся в Рязань. В ходе обысков у него были обнаружены и изъяты компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.

До задержания Сидика работал сантехником-электриком в одном из торговых центров в Рязани. Ему предъявлено обвинение в совершении девяти особо тяжких преступлений: ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), два эпизода ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств организованной группой), два эпизода ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств организованной группой), п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт организованной группой), пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 (террористический акт организованной группой, повлекший причинение значительного имущественного ущерба), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту организованной группой) и ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1 (приготовление к изготовлению самодельного взрывного устройства) УК РФ.