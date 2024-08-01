Под Калугой мигрант получил семь лет колонии за поцелуй со школьницей

Под Калугой мигрант из Узбекистана осужден на семь лет лишения свободы за поцелуй с 14-летней школьницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Калужской области.

© Lenta.ru

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 132 УК РФ («Действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, в феврале 2024 года школьница шла с катка мимо железнодорожной станции в Обнинске, когда к ней сзади подошел иностранец, схватил за шею и поцеловал. Придя домой девочка рассказала о случившемся родителям. Они обратились в полицию. Мигранта задержали по горячим следам.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 35-летний гражданин Узбекистана изнасиловал 11-летнюю дочь.