В немецком Ратценбурге обрушилась крыша супермаркета

В немецком городе Ратценбург обрушилась крыша супермаркета, предполагается большое число пострадавших. Об этом сообщает издание Lübecker Nachrichten.

© Газета.Ru

В публикации отмечается, что ЧП произошло в супермаркете Netto на Меллнер-штрассе. Количество людей, находившихся внутри в момент происшествия, пока установить не удалось, однако предполагается, что их было немало из-за того, что обрушение крыши произошло вечером после рабочего дня. Из здания успели выбежать 14 человек, которым оказывается помощь.

На месте работают спасатели и пожарные, поднятые по тревоге. Для осмотра места происшествия используются, в том числе, беспилотники.

Ратценбург – небольшой город с населением около 14 тысяч человек, расположен на севере Германии в 50 километрах от Гамбурга.

До этого в Германии произошел взрыв на крупном химическом заводе. В результате ЧП пострадали не менее 14 человек. Он получили легкие ранения, однако были госпитализированы в качестве меры предосторожности. Жителей предупредили о возможном появлении неприятных запахов и рези в глазах.