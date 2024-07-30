В Москве мужчина до смерти избил незнакомца у ночного клуба

В столице мужчина до смерти избил незнакомца рядом с ночным клубом. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 июля, на улице Малая Якиманка в центре Москвы.

По данным следствия, двое ранее незнакомых мужчин повздорили, и один из них нанес оппоненту несколько сильных ударов по голове.

«Потерпевший через непродолжительное время скончался по месту своего проживания от полученных повреждений», — отметили в СК РФ.



Нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).