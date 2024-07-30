Сотрудников горящего в Екатеринбурге НПО эвакуировали

Научно-производственное объединение (НПО) автоматики имени академика Семихатова, на территории цеха которого произошел сильный пожар, рассказало, что сделали сотрудники после начала происшествия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

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«Всех эвакуировали сразу», — говорится в сообщении.



До этого Telegram-канал «112» сообщил, что, по предварительным данным, причиной пожара стала сварка. На территории горящего цеха проводились ремонтные работы. Также на предприятии могут находиться газовые баллоны.

По информации МЧС России, на предприятии произошло обрушение кровли на площади 500 квадратных метров. При этом огонь распространился на 800 квадратных метрах. К тушению пожара привлечены 13 единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

Жительница Екатеринбурга Станислава рассказала «Газете.Ru», что дым от горящего здания НПО автоматики стал настолько едким, что находиться рядом стало невозможно. По словам девушки, открытое пламя пока не потушили, на территории дежурят сотрудники МЧС.