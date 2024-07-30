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Пожарные локализовали возгорание на НПО автоматики в Екатеринбурге

в Екатеринбурге на НПО автоматики произошел сильный пожар. Его удалось локализовать.

Пожарные локализовали возгорание на НПО автоматики в Екатеринбурге
© Vse42.ru

Пожар, который произошел на НПО автоматики в Екатеринбурге, где выпускают системы управления для космических ракет, был локализован. Огнем была охвачена площадь 800 квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг сложности. Об этом сообщает МЧС по региону.

По данным URA.RU, с территории были эвакуированы 22 человека, пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на территории НПО автоматики в Екатеринбурге.

Происшествия
Александр Кудрявцев
Роскосмос