Керчь осталась без электричества из-за пожаров на подстанциях

Керчь и пригород обесточены после пожаров сразу на четырех энергоподстанциях. Без света остались около 53 тыс. человек. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, огонь охватил энергообъекты в районе 450 квартала, горы Митридат и сел Осовины и Бондаренково.

Также в городе на восточной части Крыма нет воды. Причина пожара и количество пострадавших не называется.

Ранее первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин сообщил, что на высоковольтной подстанции в Керчи произошло срабатывания отключающего устройства, что привело к отключению электроснабжения в населённых пунктах городского округа.

По его информации, обесточены 362 трансформаторных подстанции, Керчь, села Бондаренково, Егорово, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины, Юркино. Без света остались 53 222 человека.