Пропавшая в США 12-летняя девочка сбежала жить к 31-летнему мужчине

После почти двух месяцев поисков в США нашли 12-летнюю Марию Гомес-Перес, которая пропала из своего дома в городе Гейнсвилл, штат Джорджия. Выяснилось, что девочка сбежала к 31-летнему Антонио Агустину из Огайо, с которым познакомилась в интернете. Об этом сообщило издание People.

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В конце июля девочка сама вышла на связь с отцом, сообщив, что сбежала добровольно, и попросила прекратить поиски. Полиция, отследив источник сообщения, обнаружила девочку в доме Агустина.

Перед побегом Гомес-Перес активно общалась с несколькими взрослыми мужчинами в интернете, рассказывая о семейных проблемах и желании сбежать. Агустин, откликнувшись на эти сообщения, приехал в Джорджию и увез девочку к себе.

Мужчину задержали. Точные обвинения еще неизвестны, но ему вменяют незаконную перевозку несовершеннолетнего в другой штат, передает издание.

Правоохранители задержали гражданина Узбекистана, который приставал к 11-летней девочке на улице. Пьяный мужчина недалеко от жилого дома в Истре начал приставать к 11-летней девочке, которая возвращалась с купания. Девочка отбилась и убежала домой.

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