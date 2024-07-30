Смерч раскидал самолеты в аэропорту Нижнекамска

Мощный смерч разбросал самолёты, а также снёс крышу здания в аэропорту «Бегишево» в Нижнекамске. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В аэропорту Нижнекамска «Бегишево» было объявлено штормовое предупреждение с 15:02 до 15:54 мск.

По данным канала, поток ветра разбросал в стороны четыре учебно-тренировочных самолета Diamond-42 Санкт-Петербургского университета гражданской авиации. Также пострадал вертолет.

Кроме того, смерч повредил ангар с аэропортовой техникой. Остался только один неповрежденный автобус для перевозки пассажиров.

Ранее смерч заметили в районе аэропорта в Набережных Челнах, а в Казани прошёл сильный ливень с градом.