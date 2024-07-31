Смерч разбросал самолеты в аэропорту Татарстана

В аэропорту Бегишево в Нижнекамске Республики Татарстан смерч разбросал в стороны самолеты и вертолеты. Последствия непогоды в российском регионе попали на видео, кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

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В результате удара стихии четыре учебных самолета Diamond-42 оказались повреждены. На видео запечатлен момент, как смерч переворачивает один самолет, а также меняет местоположения еще нескольких. Кроме того, повреждения получили вертолет и административные здания. Смерч снес крыши, обшивку домов и местами выбил окна.

Жители Москвы заметили смерч

Ранее парамедик и спасатель Максим Штыб перечислил правила поведения, которые помогут спастись от смерча, если стихия застала человека под открытом небом.