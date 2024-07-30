Кавказцы открыли стрельбу в приграничном российском городе

Группа кавказцев устроила танцы и открыла стрельбу в воздух на проезжей части в Валуйках приграничной Белгородской области. Об этом сообщает портал MK.RU.

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По сообщению издания, инцидент произошел на главной площади населенного пункта. Как уточняет МК, видео со стрельбой распространилось по социальным сетям, вызвав возмущение местных жителей и российских военнослужащих. Ссылаясь на Telegram-канал «Zаписки Vетерана», портал рассказал, что в ситуации было поручено разобраться соратнику главы Чечни Рамзана Кадырова Апти Алаудинову.

Из какого региона России происходили «кавказцы», MK.RU не уточнил. На выложенном стоп-кадре из видео на одном из мужчин видна военная форма.

Позже канал «Zаписки Vетерана» опубликовал пост, в котором сообщил, что в инциденте принимали участие бойцы чеченского батальона имени Шейха Мансура, которых после стрельбы в городе отправили на линию боевого столкновения. Сам Апти Алаудинов никак не комментировал ситуацию.

Ранее Алаудинов извинялся за чеченца, который на внедорожнике заехал на пляж Мариуполя и устроил конфликт с местными жителями.