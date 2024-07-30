Стала известна причина сильного пожара в Екатеринбурге

По предварительным данным, причиной возгорания в одном из цехов Научно-производственного объединения (НПО) автоматики имени Семихатова в Екатеринбурге стала сварка. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, на территории цеха проводились ремонтные работы. Внутри помещения могут находиться газовые баллоны, из-за чего пожарным приказали работать с максимальной осторожностью.

В Telegram-канале МЧС России сообщили, что в результате возгорания обрушилась кровля здания на площади 500 квадратных метров. В тушении огня задействовано 58 сотрудников ведомства и 23 единицы спецтехники. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров.

До этого очевидцы сообщили, что в результате возгорания обрушились стены цеха с химической продукцией. Дым с места происшествия был виден даже в центре Екатеринбурга.

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22 июля пожар произошел в Волжском абразивном заводе. На предприятии горели сэндвич-панели и утеплитель на кровле, а также отложения в вентиляционных каналах.