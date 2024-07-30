В Екатеринбурге начался сильный пожар в промышленном здании. По предварительным данным, загорелось «НПО автоматики», пишет Telegram-канал Ural Mash.

На кадрах, выложенных очевидцами, над зданием поднимается высокий столб дыма. Фото публикуют жители даже отдаленных районов города.

На место выехали представители экстренных служб. На данный момент площадь возгорания около 1000 кв. м. Причины пожара и количество пострадавших пока не называются.

Напомним, что, по сведениям из открытых источников, «НПО автоматики» специализируется на разработке и производстве систем управления и средств автоматизации. В частности, на площадке делают системы управления для ракет-носителей «Союз-2».

В Екатеринбурге сгорел автосервис

Кроме того, продукция компании широко применяется на металлургических предприятиях, электростанциях, в ЖКХ, на транспорте, в нефтегазовом комплексе.