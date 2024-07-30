Отрезавший голову жене убийца пришел в себя в подмосковной больнице

39-летний Игорь Ефремов, который отрезал голову своей гражданской жене, очнулся в больнице в Подмосковье, сообщили KP.RU в правоохранительных органах. По словам специалистов, возможности допросить убийцу пока нет, так как врачи запрещают проводить с ним следственные мероприятия.

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Сегодня Ефремов пришел в себя. Но пока его не допрашивали. Врачи не позволяют. По их словам, мужчина дезориентирован, он не может понять, куда попал, — отметили в органах.



По версии следствия, в минувший четверг, 25 июля, подозреваемый бегал по улицам Земляков в неадекватном состоянии — он выкрикивал что-то бессмысленное, а затем снял с себя всю одежду и с одним рюкзаком убежал в лес. В ночь перед этим Ефремов поссорился со своей гражданской женой Анной и несколько раз ударил ее ножом, а затем отрезал ей голову, положил ее в рюкзак и выбросил его в 700 метрах от дома. Через два часа после этого убийца бросился под машину в коттеджном поселке «Медовое», который находится в пяти километрах от Земляков. Мужчина пролежал в реанимации с переломами и травмой головы четыре дня.

Известно, что Ефремов много лет находился на учете у психиатра. Летом он начал страдать от приступов агрессии, однако отказался от приема медикаментов.

Пресс-служба управления Следственного комитета Калужской области ранее сообщила, что убийце 21-летней девушки оставили без изменений приговор. Преступление произошло 27 августа 2023 года в поселке Полотняный Завод на одном из предприятий.