Число погибших после размыва перемычки на Беломорканале в Карелии увеличилось до трех человек. Об этом во вторник, 30 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Спасатели обнаружили на воде тело женщины. Незадолго до этого, в 11 километрах от места аварии специалистами было найдено тело мужчины. Позже сотрудники МЧС обнаружили тело еще одного погибшего, передает ТАСС.

О прорыве временной перемычки стало известно 29 июля. Между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала размыло перемычку. В зоне аварии работают более 100 специалистов экстренных служб. По направлению движения сброса воды проживали 11 человек. Позже стало известно, что в результате прорыва перемычки без вести пропали шесть человек.

Специалисты нашли тело еще одной погибшей после размыва перемычки на Беломорканале в Карелии.