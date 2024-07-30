Эдварда Била арестовали за имитацию "самокатной полиции" и драку

Никулинский суд Москвы арестовал на 14 суток блогера Эдварда Била за имитацию "самокатной полиции", массовое сборище и драку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Постановлением суда Биль Эдуард Юрьевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка). Суд назначил ему арест на 14 суток", - сказала собеседница агентства.



Согласно материалам дела, Бил в форме сотрудника полиции принимал участие в массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте, повлекшем словесный конфликт и массовую драку. Блогер задержан на Неглинной улице за мелкое хулиганство вместе со своим другом. По предварительной информации, до этого он на самокате в форме, похожей на полицейскую, прокатился в Одинцове.

Блогер стал широко известен после ДТП, которое произошло в 2021 году. Двигаясь с превышением скорости на Audi по Новинскому бульвару, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, сотрудница аппарата Госдумы Мария Артемова. Бил полностью признал вину, примирился с потерпевшей и погасил весь ущерб.