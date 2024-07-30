ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области

В Калининградской области сотрудники УФСБ РФ задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке теракта на территории одного из муниципалитетов. Газета.Ru

«УФСБ России по Калининградской области пресечена противоправная деятельность жителя региона, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ «Террористический акт», – говорится в сообщении. ТАСС

При задержании у мужчины изъяли самодельное взрывное устройство мощностью около 1,7 килограмма в тротиловом эквиваленте. Дома у него также нашли 210 патронов и емкости с компонентами для изготовления взрывчатки. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на совершение теракта и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Lenta.ru