Петербургский ресторатор до полусмерти избил возлюбленную

Ресторатор из Санкт-Петербурга до полусмерти избил возлюбленную, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, конфликт произошел в квартире на Серебристом бульваре — оттуда пострадавшую увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Предварительно, агрессия мужчины была вызвана ревностью.

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Как стало известно каналу, в больнице у 42-летней участницы конкурсов красоты выявили открытую черепно-мозговую травму, контузию, переломы височной кости, множественные синяки и гематомы. По информации «Mash на Мойке», подозреваемого задержали тем же вечером в Приморском районе — им оказался 46-летний сожитель.

По данным канала, ранее мужчина был неоднократно судим за кражи и хулиганство, а сейчас имеет действующее ИП в сфере ресторанных услуг. Как пишет канал, в отношении бизнесмена возбудили уголовное по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» — ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

Ранее житель Тюменской области жестоко избил возлюбленную арматурой. В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что конфликт между сожителями произошел во время распития алкогольных напитков. Злоумышленника задержали, ранее он уже был судим.