Два беспилотника сбили в Северной Осетии

Два беспилотника сбили в Моздокском районе Северной Осетии. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Сергей Меняйло.

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Он подчеркнул, что жертв и разрушений в результате атаки нет. Меняйло напомнил, что съемка и распространение фото и видеоматериалов с места падения БПЛА категорически запрещена.

«Давайте помнить о том, что информацию в своих целях может использовать противник! Для наблюдения за ходом своих операций, для того, чтобы плодить фейковые новости и нагнетать панику. Не будем играть ему на руку!» — написал он.



Напомним, что впервые системы ПВО сбили беспилотник над территорией Северной Осетии ранним утром 8 июня. Регион находится на значительном удалении от зоны боевых действий и контролируемой украинской армией территорией — около 900 километров.