В Череповце в квартире курильщиков взорвался освежитель воздуха

В Череповце произошло ЧП в квартире семейной пары, которые решили покурить в ванной комнате. Когда мужчина 37 лет пытался зажечь сигарету с помощью зажигалки, заполыхал огонь и обжег и курильщика, и его 40-летнюю супругу, сообщает МЧС по Вологодской области.

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По данным учреждения, перед взрывом череповчане воспользовались в ванной комнате освежителем воздуха. И когда семейная пара стала курить в помещении, вспыхнуло пламя.

Жильцы получили ожоги, а натяжной потолок, который охватил пожар, стал плавиться и стекать на пол.

Семья сумела самостоятельно покинуть горящую комнату, вызвав врачей скорой помощи. При этом огонь потух без вмешательства пожарных. Череповчане сначала отказались от госпитализации, а когда ожоги не получилось вылечить самостоятельно, супруги обратились в больницу.

Сотрудники министерства считают, что именно освежитель воздуха, который мог разгерметизироваться, стал причиной пожара.