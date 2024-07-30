Брянского депутата заподозрили в крупном мошенничестве

В Брянской области депутата Клинцовского городского совета и ветерана боевых действий Владимира Реука арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает Telegram-канал SHOT.

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По данным источника, следствие подозревает, что Владимир Реук за деньги мог помогать военнослужащим уклоняться от службы в зоне спецоперации, получая при этом награды и компенсации за фейковые ранения.

В частности, в материалах дела содержится информация, что 10 апреля он «получил от действующего военнослужащего 100 тысяч рублей и обещал передать их в качестве взятки командованию одной из воинских частей для «решения вопроса об уклонении»», пишет канал.

«Когда уголовное дело было возбуждено, Реук попытался экстренно подписать контракт и уйти на СВО, но его оперативно «перехватили» брянские следователи», - отмечает SHOT.



Источник канала пояснил, что дело расследуется по статье «Мошенничество». Парламентарий находится в СИЗО.

Сегодня стало известно, что сотрудниками правоохранительных органов по делу о коррупции задержан в Хабаровске зампредседателя правительства региона Евгений Никонов. Вице-губернатор подозревается в получении взяток в особо крупном размере (статья 290 УК РФ).