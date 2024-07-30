Найдена еще одна жертва прорыва дамбы в Карелии

Найдено тело еще одной погибшей после прорыва дамбы на Беломорканале в Карелии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по республике.

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Труп женщины обнаружили водолазы специализированной пожарно-спасательной части в районе поселка Кочкома. Сейчас их доставляют на берег.

Таким образом, число жертв происшествия достигло трех человек. Семерых удалось спасти, в том числе двоих детей. Поиски еще одного пропавшего без вести продолжаются.

Размыв временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала произошел утром в понедельник, 29 июля. Волна воды разрушила 13 домов. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).