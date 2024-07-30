В Уфе экстренно посадили летевший из Москвы в Астану самолет

Летевший из Москвы в Астану самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Уфы из-за состояния здоровья члена экипажа, сообщила в Telegram пресс-служба «Аэрофлота». После оказания помощи воздушное судно продолжило путь.

В процессе выполнения рейса SU1956 Москва - Астана от 29.07 на первоначальном этапе полета второй пилот пожаловался на самочувствие. Командир воздушного судна в соответствии с правилами выполнения полетов принял решение о посадке на запасной аэродром в Уфе, – говорится в сообщении.



Воздушное судно вылетело из Уфы в Астану в 10:16 (08:16 по московскому времени).

Ранее в Южной транспортной прокуратуре сообщили, что самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Нижневартовска, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах. На борту было 103 пассажира, никто не пострадал.

До этого вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Мурманской области. Причиной стал отказ двигателей. Пресс-служба Росавиации отметила, что машина выполняла плановый полет на Кольском полуострове. Она получила повреждения стоек шасси и хвостовой балки. Находившиеся на борту четыре человека не пострадали, на вертолете Ми-8Т их направили в Мурманск.