Стало известно, сколько человек находятся в больнице после ЧП с поездом

После столкновения КамАЗа с поездом Казань — Адлер в Волгоградской области в больницах остаются 22 пострадавших, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, которые приводит ТАСС, среди них восемь детей.

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На стационарном лечении находятся 22 пострадавших в происшествии в Волгоградской области, в том числе восемь детей, — сказал министр.



Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое, детей среди них нет, уточнил Мурашко. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Ранее жена водителя КамАЗа, которого считают виновником аварии, призналась, что она и ее дети столкнулись с травлей после происшествия. Как пишет Telegram-канал SHOT, женщина отметила, что ее муж просто не увидел состав, который шел параллельно с другим поездом.

Инцидент произошел днем 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково: водитель КамАЗа выехал на пути, где в этот момент двигался пассажирский поезд, после чего произошло столкновение. Всего в вагонах находились 803 пассажира, 52 из которых получили травмы. Водитель КамАЗа, столкнувшегося с поездом, находится в тяжелом состоянии.